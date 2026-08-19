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Stadthäuser in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm in Epirus. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$484,091
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 60 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$236,142
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 95 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$247,949
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Zum Verkauf Maisonette von 230 qm in Epirus. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$336,502
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