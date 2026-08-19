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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

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Zagori Municipality
10
Ioannina Municipality
6
Anatoli
3
20 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$210,684
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Villa in Katsikas, Griechenland
Villa
Katsikas, Griechenland
Fläche 435 m²
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$944,567
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Ferienhaus in Elafotopos, Griechenland
Ferienhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 280 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$554,933
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm in Epirus. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$484,091
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Haus 4 zimmer in Anthrakitis, Griechenland
Haus 4 zimmer
Anthrakitis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
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TekceTekce
Villa in Anthrakitis, Griechenland
Villa
Anthrakitis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$413,248
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Doppelhaus 6 zimmer in Karies, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Karies, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
In der üppigen grünen und ruhigen Gegend von Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), ist ein h…
$128,179
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Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
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Ferienhaus in Katsikas, Griechenland
Ferienhaus
Katsikas, Griechenland
Fläche 87 m²
Verkaufen – Einfamilienhaus in Drosochori, Ioannina Zu verkaufen in der schönen Gegend von D…
$259,756
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Wohnung 5 zimmer in Konitsa, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Konitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Haus 10 zimmer in Elliniko, Griechenland
Haus 10 zimmer
Elliniko, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
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Haus 8 zimmer in Zaravina, Griechenland
Haus 8 zimmer
Zaravina, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
Detached House for Sale, floor: Ground floor, in the area: Delvinaki - Lake. The area of the…
$104,170
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 60 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$236,142
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Reihenhaus in Elafotopos, Griechenland
Reihenhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 95 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$247,949
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
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Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Zum Verkauf Maisonette von 230 qm in Epirus. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$336,502
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Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Elliniko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Elliniko, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Schöne Wohnung in den südlichen Vororten, gelegen in Elliniko Gesamtfläche 111 qm. m., best…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Kipoi, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kipoi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus Zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Ebenen), in Timfi - Kipoi. Das Freist…
$139,831
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