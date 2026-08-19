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Villen in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

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Villa in Katsikas, Griechenland
Villa
Katsikas, Griechenland
Fläche 435 m²
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$944,567
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Villa in Anthrakitis, Griechenland
Villa
Anthrakitis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$413,248
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Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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