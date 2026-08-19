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Ferienhäuser in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

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Ferienhaus in Elafotopos, Griechenland
Ferienhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 280 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
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Ferienhaus in Katsikas, Griechenland
Ferienhaus
Katsikas, Griechenland
Fläche 87 m²
Verkaufen – Einfamilienhaus in Drosochori, Ioannina Zu verkaufen in der schönen Gegend von D…
$259,756
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