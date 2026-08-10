Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Ioannina Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Ioannina Municipality, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Katsikas, Griechenland
Ferienhaus
Katsikas, Griechenland
Fläche 87 m²
Verkaufen – Einfamilienhaus in Drosochori, Ioannina Zu verkaufen in der schönen Gegend von D…
$259,756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ioannina Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen