Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Igoumenitsa Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Igoumenitsa Municipality, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 016 m² in Sivota, Griechenland
Hotel 1 016 m²
Sivota, Griechenland
Fläche 1 016 m²
Zu verkaufen Hotel von 1016 qm in Epirus. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt eine Klimaanlage…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 330 m² in Mazarakia, Griechenland
Hotel 330 m²
Mazarakia, Griechenland
Fläche 330 m²
Zum Verkauf Hotel von 330 qm in Epirus. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer werden die M…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen