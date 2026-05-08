Cottages mit Bergblick kaufen in Heraklion, Griechenland

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21 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ein Steinhaus von 50 qm im Dorf Kounavi, in der Nähe von Arhanes! Das Haus wurd…
$112,167
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Verkauf: Stunning Detached House in Heraklion, Kreta – Eine private Retreat Amidst Olive Gro…
$377,827
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Verkauf – Legalisiertes Freistehendes Haus 60 qm auf 5.000 qm. Grundstück mit unverbautem Me…
$389,634
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 262 m²
Verkauf | Panorama Meerblick Einfamilienhaus in Analipsi, Heraklion, Kreta Wichtige Fakten …
$767,461
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 275 m²
Empfohlen für Verkauf Einfamilienhaus 275m2 in Heraklion von Kreta. Das Haus besteht aus 3 W…
$881,989
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
Dies ist eine luxuriöse Maisonette von 146 Quadratmetern auf einem Grundstück von 813 Quadra…
$818,231
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Freistehendes Haus 120 qm zum Verkauf – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Ein 120 m2 großes Ei…
$303,442
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$826,496
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 205 m²
Stone-Built Wohnhaus zum Verkauf – Kreta Ein Steinhaus mit einer Gesamtfläche von 205 m2 (1…
$82,650
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Charmantes traditionelles Anwesen mit Steinhaus – 6,945,40m2 Grundstück auf Kreta Eine außer…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 235 Quadratmetern auf Kreta. Das Untergeschoss Das Erdges…
$504,163
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 150 qm auf Kreta. Ein Blick auf das Meer, der Berg öffne…
$126,336
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 375 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 375 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, der B…
$1,26M
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 55 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 55 qm auf Kreta. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet si…
$271,563
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 372 m²
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 372 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt…
$1,30M
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 357 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 357 qm auf Kreta. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer,…
$471,103
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wo…
$2,83M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 250 qm auf Kreta. Keller besteht aus einem Abstellr…
$354,213
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 262 m²
Verkauf | Panorama Meerblick Einfamilienhaus in Analipsi, Heraklion, Kreta Wichtige Fakten …
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Zum Verkauf angeboten ein freistehendes Steinhaus mit unbegrenztem Meerblick, nur wenige Min…
$584,451
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Immobilienangaben in Heraklion, Griechenland

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