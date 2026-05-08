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Apartments mit Pool in Heraklion, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Maisonette (95 qm) in der Mesambelies Gegend von Heraklion Stad…
$485,271
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Immobilienangaben in Heraklion, Griechenland

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