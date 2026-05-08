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Wohnungen am Meer in Heraklion Municipal Unit, Griechenland

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Heraklion
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
VERKAUFEN: Erdgeschosswohnung in Exclusive Gated Community – North West Heraklion, Kreta Die…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Verkauf: Seaside Apartment mit Meerblick – Gournes, Heraklion, Kreta In der ruhigen Küstenla…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Zu verkaufen Wohnung von 28 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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MontbelMontbel

Eigenschaftstypen in Heraklion Municipal Unit

1 Zimmer
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3 Zimmer

Immobilienangaben in Heraklion Municipal Unit, Griechenland

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