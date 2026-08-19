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Wohnungen in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

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2 Zimmer
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Konitsa, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Konitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Elliniko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Elliniko, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Schöne Wohnung in den südlichen Vororten, gelegen in Elliniko Gesamtfläche 111 qm. m., best…
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pyrgoi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pyrgoi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
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Immobilienangaben in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

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