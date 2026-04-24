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Hotels in Provinz Minoa Pediados, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Hotel 270 m² in Kalo Chorio, Griechenland
Hotel 270 m²
Kalo Chorio, Griechenland
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Geschäftseigentum von 270 qm in der Präfektur Lasithi. Das Geschäft ist in fünf…
$590,354
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Hotel 1 400 m² in Kalo Chorio, Griechenland
Hotel 1 400 m²
Kalo Chorio, Griechenland
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen ist ein Apart-Hotel mit einer Fläche von 1400 qm in Lassithi. Das Hotel besteht…
$1,01M
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