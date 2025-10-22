Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Gemeinde Milpotamos, Griechenland

villen
18
11 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Panormos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk -2/2
🌟 Doppelhaushälfte in Panormos, Kreta – Eine große Chance für Wohnen und Investitionen 🌟 Die…
$397,950
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Panormos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
In der Gegend von Panormos, die 20 km von der Stadt Rethymno entfernt liegt, steht ein neu g…
$246,401
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Vlichada, Griechenland
Villa 5 zimmer
Vlichada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Villa zum Verkauf – Rethymno Eine luxuriöse 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool, ideal für ein …
$687,049
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Villa 6 zimmer in Roumeli, Griechenland
Villa 6 zimmer
Roumeli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Im Erdgeschoss finden Sie eines der drei geräumigen Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ei…
$438,915
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Panormo, Rethymno Diese schöne Doppelhaushälf…
$388,429
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Brand New Semi-Detached Villa Nur 100 Meter vom Meer in Rethymnon, Kreta Eine …
$338,905
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$474,029
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Panormos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk -2/3
🌟 Doppelhaushälfte in Panormos, Kreta – Eine große Chance für Wohnen und Investitionen 🌟 Die…
$397,950
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Bali, Griechenland
Villa 4 zimmer
Bali, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 192 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$760,786
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa 3 zimmer in Panormos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Panormos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk -1/3
Verkauf: Charmante 3-stöckige Villa mit atemberaubenden Ansichten in Rethymno, Kreta! Stando…
$497,437
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Milpotamos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$478,710
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gemeinde Milpotamos, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
