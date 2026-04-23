Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Festos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Provinz Festos, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 500 m² in Provinz Festos, Griechenland
Hotel 1 500 m²
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 1 500 m²
Zu verkaufen steht ein Hotel auf der Insel Kreta mit einer Gesamtfläche von 1.500 m², nur 4 …
$6,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 3 000 m² in Provinz Festos, Griechenland
Hotel 3 000 m²
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 3.000 m² großes Hotel auf der Insel Kreta. Das Hotel bietet P…
$7,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen