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Wohnimmobilien in Provinz Chersonissos, Griechenland

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Gouves Municipal Unit
3
7 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Limenas Chersonisou, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Limenas Chersonisou, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Diese Luxusvilla zum Verkauf in Heraklion, Kreta befindet sich neben Hersonissos Bereich, bi…
$4,56M
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Haus 6 Schlafzimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Objekt-Code: HPS2460 - Haus zum Verkauf in Chersonisos Zentrum für € 600.000 . Diese 420 m2.…
$690,512
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Haus in Kokkini Chani, Griechenland
Haus
Kokkini Chani, Griechenland
Diese atemberaubende Villa am Meer zum Verkauf befindet sich in Kokkino Chani, Heraklion. Nu…
$2,11M
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Villa in Episkopi, Griechenland
Villa
Episkopi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa in Rethymnon Perfecture. Die 450 m² große Villa aus Stein, …
$1,76M
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Grekodom Development
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Haus 5 Schlafzimmer in Limenas Chersonisou, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Limenas Chersonisou, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese Luxus-Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta befindet sich neben Hersonissos, bietet ti…
$3,40M
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Villa in Episkopi, Griechenland
Villa
Episkopi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, e…
$1,77M
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Skotino, Griechenland
Villa
Skotino, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Villa in Heraklion, Kreta, auf einem 265 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und Meerbli…
$134,382
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Eigenschaftstypen in Provinz Chersonissos

häuser

Immobilienangaben in Provinz Chersonissos, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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