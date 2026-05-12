Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thermi Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Thermi Municipality, Griechenland

;
Thermi
32
Vasilika
3
Neo Rysio
9
Trilofos
9
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Kardia, Griechenland
UP UP
Villa 8 zimmer
Kardia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Das freistehende Haus ist ca. 260 m2 groß und befindet sich in Kardia, Thessaloniki. Es verf…
$1,15M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Thermi Municipality, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen