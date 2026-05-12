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Hotels in Thermi Municipality, Griechenland

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Hotel 800 m² in Peristera, Griechenland
Hotel 800 m²
Peristera, Griechenland
Fläche 800 m²
Zu verkaufen Hotel von 800 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel hat eine Ebene. Es…
$1,65M
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