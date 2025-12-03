Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Nestos Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Avramylia, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Avramylia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
For sale 2-storey house of 230 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of 2 bedro…
$398,635
Villa 4 zimmer in Zarkadia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Zarkadia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 266 qm in Kavala. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$173,319
Immobilienangaben in Nestos Municipality, Griechenland

