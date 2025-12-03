Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Nestos Municipality, Griechenland

Ferienhaus 4 zimmer in Nestos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nestos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 160 Quadratmetern in Kavala. Der erste Stock besteht aus …
$283,088
Villa 4 zimmer in Zarkadia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Zarkadia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 266 qm in Kavala. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$173,319
Ferienhaus 3 zimmer in Chaidefto, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Chaidefto, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
For sale 1-storey house of 83 sq.meters in Kavala suburbs. The house consists of 2 bedrooms,…
$236,870
