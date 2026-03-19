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Gewerbeimmobilien in Nestos Municipality, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 375 m² in Pontolivado, Griechenland
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Gewerbefläche 500 m² in Nestos Municipality, Griechenland
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Nestos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 500 m²
Kavala, Nea Karvali: OPPORTUNITY! For sale bright Industrial commercial space of 500 sq.m. i…
$1,15M
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Gewerbefläche 1 200 m² in Petropigi, Griechenland
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Petropigi, Griechenland
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Fläche 1 200 m²
Kavala, Chalkero: Zu verkaufen Geschäftsgebäude 1200qm auf 2 Ebenen, in 6800sq.m. Frontgrund…
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