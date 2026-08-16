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Ferienhäuser in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland

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Ferienhaus in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus
Aliveri, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$366,020
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,89M
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Immobilienangaben in Kymi Aliveri Anna Municipality, Griechenland

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