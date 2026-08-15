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Wohnungen in Kilkis Municipality, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Terpyllos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Terpyllos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Nordgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$96,818
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