Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kea Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Kea Municipality, Griechenland

villen
15
3 immobilienobjekte total found
Villa 13 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1000 qm in Cyclades. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer mi…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEADiese atemberaubende 120 qm große Villa befindet sich auf einem überragenden 6.00…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kea Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen