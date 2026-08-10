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Wohnungen in Kea Municipality, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kea Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche neu gebaute Villa am Meer in einer der privi…
$2,14M
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Immobilienangaben in Kea Municipality, Griechenland

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