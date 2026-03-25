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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Kassandra Municipality, Griechenland

Kassandra Municipal Unit
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2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
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Immobilienangaben in Kassandra Municipality, Griechenland

mit Garten
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