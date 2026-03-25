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Wohnungen mit Terrasse in Kassandra Municipality, Griechenland

Kassandra Municipal Unit
189
Pallini Municipal Unit
148
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$190,971
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Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$243,051
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A24 mit einer Gesamtfläche von 88 m² ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$324,223
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OneOne
Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen des kosmopolitischen Kallithea, Chalkidiki, nur wenige Minuten vom kristallklaren …
$248,841
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung A46 mit 93 qm in Kallithea, Chalkidiki, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit fü…
$312,497
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Wohnung 3 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Apartment A44 mit einer Gesamtfläche von 78 qm ist ein Paradebeispiel für zeitgenössische Ar…
$260,415
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Melrose VillasMelrose Villas

Eigenschaftstypen in Kassandra Municipality

mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kassandra Municipality, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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