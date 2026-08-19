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Hotels in Edessa Municipality, Griechenland

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Hotel 2 500 m² in Arnissa, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Arnissa, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Zu verkaufen Hotel von 2500 qm in Pella. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf…
$2,36M
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