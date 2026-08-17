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Wohnimmobilien in Delta Municipality, Griechenland

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Municipal Unit of Echedoros
5
Diavata
5
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf Duplex von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sich im 4. St…
$150,053
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Malgara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 155 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht a…
$129,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$96,818
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$442,766
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Ferienhaus in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus
Nea Malgara, Griechenland
Fläche 110 m²
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 110 Quadratmetern in Thessaloniki. Das F…
$145,359
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus einem …
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Zu verkaufen Wohnung von 64 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$118,071
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Eigenschaftstypen in Delta Municipality

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