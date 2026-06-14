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Wohnimmobilien in Antiparos Municipality, Griechenland

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Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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