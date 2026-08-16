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Wohnungen in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

;
Korfu
21
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
40 immobilienobjekte total found
Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 49 m²
Wohnung zum Verkauf von 49 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$110,568
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Wohnung in Gimari, Griechenland
Wohnung
Gimari, Griechenland
Fläche 133 m²
Zu verkaufen Wohnung von 133 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im vierten St…
$896,685
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$596,258
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zum Verkauf Wohnung von 122 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$655,293
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Zu verkaufen Wohnung von 123 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$342,406
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$389,634
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. E…
$421,513
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Wohnung von 112 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$667,100
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Wohnung in Sinarades, Griechenland
Wohnung
Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$91,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Eleni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$277,467
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zum Verkauf Wohnung von 59 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$407,344
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Wohnung in Sinarades, Griechenland
Wohnung
Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$91,405
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Zum Verkauf Wohnung von 61 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$301,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$519,512
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ano Garouna, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ano Garouna, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Verkauf: Apartment mit 1 Schlafzimmer in Moraitika, Korfu – 37 qm Dieses komfortable 37 qm …
$112,033
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. E…
$306,984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ipsos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ipsos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdg…
$129,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$430,959
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm auf der Insel Korfu. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: K…
$454,573
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Wohnung in Gimari, Griechenland
Wohnung
Gimari, Griechenland
Fläche 26 m²
Wohnung zum Verkauf von 26 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung hat eine eckige La…
$213,503
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$242,045
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Wohnung in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 104 m²
Wohnung zum Verkauf von 104 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$267,922
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Sinarades, Griechenland
Fläche 25 m²
Wohnung zum Verkauf von 25 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im e…
$79,980
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es…
$248,125
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss…
$230,238
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kontokali, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kontokali, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$383,730
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gimari, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Erdgeschosswohnung von 50 qm zum Verkauf im historischen Zentrum von Korfu. Das Apartment v…
$287,141
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Gimari, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$306,984
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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

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