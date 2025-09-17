Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

villen
14
cottages
6
reihenhäuser
34
20 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 zweistöckige Stadthäuser von jeweils 80 m² in einem Vorort von Thessaloniki. …
$216,532
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 12 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Ferienhaus 12 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 385 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 152 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 105 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$187,271
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 149 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten eine moderne Villa in einer exklusiven Gegend von Thessaloniki zum Verkauf an. Vi…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$690,560
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf Maisonette von 150 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$324,212
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 4/1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 450 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$643,742
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$280,906
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 680 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Sc…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/1
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$245,793
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 300 qm in Thessaloniki. Der Wald mit Blick auf den Berg öf…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 149 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$503,290
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
Stockwerk 3/1
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$316,019
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf Maisonette von 135 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$275,054
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$257,497
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 320 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Sc…
$702,264
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$210,679
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

