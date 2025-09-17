Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

villen
14
cottages
6
reihenhäuser
34
3 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten eine moderne Villa in einer exklusiven Gegend von Thessaloniki zum Verkauf an. Vi…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 680 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Sc…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 300 qm in Thessaloniki. Der Wald mit Blick auf den Berg öf…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

