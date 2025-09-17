Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

Villa 1 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten eine moderne Villa in einer exklusiven Gegend von Thessaloniki zum Verkauf an. Vi…
$2,93M
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$690,560
Villa 10 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa 10 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 680 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Sc…
$3,75M
