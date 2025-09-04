Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chania
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Regionalbezirk Chania, Griechenland

Provinz Chania
24
Chania
24
Provinz Platanias
15
Provinz Apokoronas
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Xirosterni, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Xirosterni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 118 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chania

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chania, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen