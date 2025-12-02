Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am Meer in Chalkida, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 8 zimmer in Xirovrysi, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Xirovrysi, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$809,777
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Immobilienangaben in Chalkida, Griechenland

