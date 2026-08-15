Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Chalkida
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Chalkida, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Chalkida, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen