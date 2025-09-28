Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Wohnimmobilien
  4. Chalet
  5. Bergblick

Chalets mit Bergblick kaufen in Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
