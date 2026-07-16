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Häuser zur Kurzzeitmiete in Attika, Griechenland

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Municipality of Aegina
5
5 immobilienobjekte total found
House for rent in Aegina center in Ägina, Griechenland
House for rent in Aegina center
Ägina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Kurzzeithaus in Egina, 7,4 Meilen vom Tempel von Aphaia. Die klimatisierte Unterkunft liegt …
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Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina in Agia Marina, Griechenland
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Steinhaus zu vermieten mit Meerblick 126 qm in Agia Marina AeginaEs verfügt über 3 Schlafzim…
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Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view in Ägina, Griechenland
Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view
Ägina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Wohnung 40 qm in Marathon, Aegina mit unbegrenztem Meerblick, ideal für den Sommeraufenthalt…
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House for rent in Aegina center in Ägina, Griechenland
House for rent in Aegina center
Ägina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Kurzzeit-Miethaus in Aegina bietet eine Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Bad. Das Anwesen …
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For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. in Municipality of Aegina, Griechenland
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Zu mieten traditionelle Stein Einfamilienhaus von 70 qm. in der Gegend von Giannakides, Aegi…
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