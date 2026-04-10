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Langfristige Miete von Häuser in Attika, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina in Agia Marina, Griechenland
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Steinhaus zur Miete mit Meerblick 126 qm in Agia Marina AeginaEs verfügt über 3 Schlafzimmer…
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