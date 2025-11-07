Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Willich, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Willich, Deutschland
Haus 5 zimmer
Willich, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 298 m²
Etagenzahl 4
$706,957
Haus 4 Schlafzimmer in Willich, Deutschland
Haus 4 Schlafzimmer
Willich, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
