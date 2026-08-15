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Hotels in Wiesbaden, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 700 m² in Wiesbaden, Deutschland
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 57
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 4
3 * Hotel in Wiesbaden mit Bar, Konferenzraum, Terrasse. Optionen: Kauf eines Objekts mit ei…
$6,41M
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Hotel 1 700 m² in Wiesbaden, Deutschland
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Deutschland
Schlafräume 57
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 4
3* Hotel in Wiesbaden mit Bar, Konferenzraum, Terrasse. Optionen: Kauf eines Objekts sowohl …
$4,07M
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