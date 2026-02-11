Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Wetteraukreis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Wetteraukreis, Deutschland

4 immobilienobjekte total found
Haus 16 zimmer in Selters, Deutschland
Haus 16 zimmer
Selters, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND MEHRFAMILIENHAUS IN …
$1,36M
Villa in Bad Vilbel, Deutschland
Villa
Bad Vilbel, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,90M
Haus 20 zimmer in Buches, Deutschland
Haus 20 zimmer
Buches, Deutschland
Zimmer 20
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 515 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilen & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND NEUBAUPROJEKT IN ZENT…
$2,57M
Villa 9 zimmer in Bad Vilbel, Deutschland
Villa 9 zimmer
Bad Vilbel, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Wunderschönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und friedlichen Voro…
$2,64M
Immobilienangaben in Wetteraukreis, Deutschland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
