Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Schlei Ostsee
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Schlei Ostsee, Deutschland

1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 5
Direkte Lage an der Ostseeküste mit Strand, Yachthafen und Wassersport🚗 Gute Zugänglichkeit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Schlei Ostsee, Deutschland

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen