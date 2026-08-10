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Anlageimmobilien in Rodgau, Deutschland

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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
Investition 4 500 m²
Rodgau, Deutschland
Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohnhaus mit Bürofläche und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlage…
$6,11M
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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
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Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude mit Büroraum und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlag…
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