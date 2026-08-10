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Eigentumswohnungen in Region Hannover, Deutschland

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Condo 3 zimmer in Region Hannover, Deutschland
Condo 3 zimmer
Region Hannover, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Appartementhauses - ein …
$584,218
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Condo 2 zimmer in Hannover, Deutschland
Condo 2 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$464,181
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