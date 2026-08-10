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Geschäft 1 100 m² in Pforzheim, Deutschland
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Pforzheim, Deutschland
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Nettov-Kettenmarkt in Pforzheim mit einer Bevölkerung von mehr als 120 Tausend Menschen. Mie…
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