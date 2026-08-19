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Villen in München, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in München, Deutschland
Villa
München, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Elegante und hochwertige Stadtvilla mit einer Terrasse im Grünbereich der Hauptstadt Bayern …
$3,02M
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