  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Marl
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Marl, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Marl, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Marl, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 8
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$113,150
Immobilienagentur
ELEMENTA
Sprachen
English, Русский, Deutsch
