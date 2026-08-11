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Wohnungen in Landshut, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Landshut, Deutschland
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Wohnung 3 zimmer
Landshut, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 8/8
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$574,408
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