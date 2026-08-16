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Wohnungen in Landkreis Mainz-Bingen, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gau-Bischofsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gau-Bischofsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem neuen Gebäude mit einer großartigen Lage in der Nähe des Hafens am Rhein,…
$691,337
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gau-Bischofsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gau-Bischofsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
Das Projekt bietet exquisite, individuelle Apartments mit Balkon oder Loggia mit hochwertige…
$551,908
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Immobilienangaben in Landkreis Mainz-Bingen, Deutschland

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