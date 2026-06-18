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Wohnungen mit Terrasse in Kochel am See VGem, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kochel am See, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Kochel am See, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine gemütliche Euro-two mit modernen Euro Reparaturen. Das Layout umfasst ein i…
$552,037
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Immobilienangaben in Kochel am See VGem, Deutschland

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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